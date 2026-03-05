ABD Senatosu’nda İran gerilimi protestosu: Eski deniz piyadesinin kolu kırıldı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Alt Komitesi’nin İran’la tırmanan gerilim ve askeri hazırlık konularının ele alındığı oturumunda protesto yaşandı.

İran’a yönelik olası savaş politikalarını protesto eden eski deniz piyadesi Brian McGinnis, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılmaya çalışılırken yaralandı.

İddialara göre Kuzey Carolina’da Yeşiller Partisi’nden senatör adayı olan McGinnis, oturum sırasında ayağa kalkarak ABD’nin İsrail için İran’la savaşa girmemesi gerektiğini savundu.

McGinnis’in, “Amerika İsrail için bu savaşı yapmak istemiyor” ve “Hiç kimse İsrail için savaşmak istemiyor” diye bağırdığı belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Protestonun ardından Capitol Hill polisi McGinnis’i salondan çıkarmak için müdahale etti.

O sırada Cumhuriyetçi Montana Senatörü Tim Sheehy’nin de güvenlik görevlilerine yardım ederek protestocunun dışarı çıkarılmasına katıldığı öne sürüldü.

Görgü tanıklarına göre McGinnis yaklaşık 20–30 saniye boyunca kapıya tutunarak direnmeye çalıştı. Bu sırada kolunun kapıya sıkıştığı ve kırıldığı iddia edildi.

Capitol Hill polisi yaptığı açıklamada McGinnis’in “şiddetle direndiğini ve güvenliği riske attığını” belirtti. Yetkililer, Kongre binalarında protestoya izin verilmediğini ve eylemlerin başka alanlarda yapılması gerektiğini ifade etti.

Senatör Sheehy ise yaptığı açıklamada, “Bu kişi Kongre’ye bir çatışma aramak için geldi ve buldu. Umarım ihtiyaç duyduğu yardımı alır ve daha fazla şiddete yol açmaz” dedi.

Irak’ta görev yapmış eski bir deniz piyadesi olan McGinnis’in olayın ardından gözaltına alındığı ve tedavi için George Washington Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.