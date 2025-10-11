Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Senatosu'ndan 'Suriye' hamlesi... Sezar yaptırımlarının kaldırılmasına onay!

ABD Senatosu'ndan 'Suriye' hamlesi... Sezar yaptırımlarının kaldırılmasına onay!

11.10.2025 09:47:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
ABD Senatosu'ndan 'Suriye' hamlesi... Sezar yaptırımlarının kaldırılmasına onay!

ABD Senatosu, Suriye’ye yönelik “Sezar” yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Onaylanan tasarı, ABD’nin Suriye politikası açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD Senatosu, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan Suriye’ye yönelik “Sezar” yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti. 

"BU, ABD-SURİYE İLİŞKİLERİNDE TARİHİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Bu, ABD-Suriye ilişkilerinde tarihi bir kilometre taşı ve Suriye’de istikrara yönelik anıtsal bir adımdır. Şimdi Temsilciler Meclisi de bu yasayı onaylamalı” ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack da kararı destekleyen bir paylaşım yaptı. Barrack, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu önemli adım için liderliği ve bilge tutumu nedeniyle Senatör Shaheen’e ve Senato’ya teşekkür ederim” dedi.

2019'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ!

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, aralık ayında devrilen Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esat yönetimine ve Suriye yönetimiyle iş yapan kişi ve kurumlara ağır ekonomik yaptırımlar getiriyordu. Yasanın kaldırılması, ABD’nin Şam yönetimiyle ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

İlgili Konular: #Yaptırım #suriye #ABD Senatosu #sezar

İlgili Haberler

Çin'den ABD'ye ticaret misillemesi: 'Yanlış tutumu düzeltin' çıkışı!
Çin'den ABD'ye ticaret misillemesi: 'Yanlış tutumu düzeltin' çıkışı! Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimi yeni bir boyut kazandı. Pekin yönetimi, Amerikalı gemilere yönelik yeni liman ücretleri kararıyla Washington’a yanıt verdi. Çin, bu adımı denizcilik sektöründeki haklarını koruma gerekçesiyle savundu.
ABD’de mühimmat tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
ABD’de mühimmat tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldiği bildirildi.
ABD-Çin ticaretinde yeni gerilim: Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı
ABD-Çin ticaretinde yeni gerilim: Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı ABD Başkanı Trump, 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.