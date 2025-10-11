ABD Senatosu'ndan 'Suriye' hamlesi... Sezar yaptırımlarının kaldırılmasına onay!

ABD Senatosu, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan Suriye’ye yönelik “Sezar” yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti.

"BU, ABD-SURİYE İLİŞKİLERİNDE TARİHİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Bu, ABD-Suriye ilişkilerinde tarihi bir kilometre taşı ve Suriye’de istikrara yönelik anıtsal bir adımdır. Şimdi Temsilciler Meclisi de bu yasayı onaylamalı” ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack da kararı destekleyen bir paylaşım yaptı. Barrack, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu önemli adım için liderliği ve bilge tutumu nedeniyle Senatör Shaheen’e ve Senato’ya teşekkür ederim” dedi.

2019'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ!

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, aralık ayında devrilen Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esat yönetimine ve Suriye yönetimiyle iş yapan kişi ve kurumlara ağır ekonomik yaptırımlar getiriyordu. Yasanın kaldırılması, ABD’nin Şam yönetimiyle ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.