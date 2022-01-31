ABD Senatosu, Rusya yaptırımlarını onaylamanın eşiğinde olduğunu açıkladı
ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Rütbeli Üye Jim Risch, Kongre’nin, Rusya’ya karşı geniş kapsamlı yaptırımları onaylamanın eşiğinde olduğunu söyledi. Yaptırımların içeriğine dair açıklama yapan iki senatör, Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarılmasının söz konusu olabileceği ve Rusya’nın petrol üretiminin hedef alınabileceğini kaydetti.
Senatör Menendez ve Senatör Risch, dün sabah CNN’e yaptıkları açıklamaları komitenin kendi sitesinde yer vererek ABD Kongresi’nin Rusya’ya uygulanacak kapsamlı yaptırımları onaylamanın eşiğinde olduğunu duyurdu.
Senatör Menendez, kapsamlı yaptırımları içeren iki taraflı (bipartisan) ‘2022 Ukrayna Egemenlik Yasasını Savunma’ adlı yasanın Rusya’nın ekonomisine ezici yaptırımlar uygulayacağını belirtti.
RUS BANKALARI SWIFT’TEN ÇIKARTILABİLİR
ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Ukrayna’yı savunmak ve Putin’e mesaj göndermek için Kongre’nin partilerden bağımsız koalisyon olarak birleştiğini ifade ederek herhangi bir işgalin sonucunun Rusya için ‘kanlı olacağını’ vurguladı. Yasanın içerdiği yaptırımlar konusunda ise Menendez, yaptırımların daha önceki yaptırımların çok ötesinde olacağını ve eğer ABD Başkanı isterse Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarılmasının söz konusu olduğunu kaydetti.
RUS PETROL ÜRETİMİ HEDEF ALINABİLİR
Yaptırımların içeriğine dair yaptığı açıklamada ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Rütbeli Üyesi Senatör Jim Risch, Rusya’nın petrol üretimini hedef alacaklarını ve Rusya’nın ‘bir ülke maskesi altındaki benzin istasyonu’ olduğunu kaydetti.
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