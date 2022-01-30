Rusya'dan Ukrayna ve NATO açıklaması

30 Ocak 2022 Pazar, 14:40

Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakına üyeliğinin, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri tarafından daha önce üstlenilen yükümlülüklerin açık bir ihlali olacağı için Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri baltalayacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Lavrov, "Bu, Rusya Federasyonu ile ilişkileri gerçek manada baltalayacak, zira ABD ve ittifakın diğer üye ülkelerinin liderleri tarafından üstlenilen resmi siyasi taahhüdün açık bir ihlali olacak. Onun ‘savunma’ ittifakı olduğunu söyleyerek kendilerini teselli etsinler. Bu bize herhangi bir rahatlama sağlamıyor. Savunma hattı iyice bize yaklaştı" diye konuştu.

"RUSYA, ABD İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYOR"

Rus diplomat, "Dünyanın diğer herhangi bir ülkesi ile olduğu gibi ABD ile de iyi, düzenli, karşılıklı saygıya dayalı ve eşit ilişkiler istiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2021'de Cenevre'deki görüşmede özellikle böyle bir tavır teyit eden ABD Başkanı Joe Biden’a bunu söylemişti" vurgusunu yaptı.

ABD’nin olduğu gibi Rusya’nın da kendi çıkarları olduğuna dikkat çeken Lavrov, "Acı deneyimlerin bize öğrettiği üzere, güvenliğimizin her gün ihlal edildiği bir konumda kalmak istemiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bugün Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, İttifak ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ülkelerindeki meslektaşlarımıza, başkalarının güvenliği pahasına güvenliklerini güçlendirmeme yükümlülüğünü nasıl yerine getirmeyi düşündüklerini açıklamaları talebini içeren resmi yazı gönderiyoruz. Ya da bunu yapmak niyetinde değillerse nedenini açıklasınlar."

TÜM AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA AMACI

Lavrov, "Sadece ‘kağıt üzerinde’ güvenceler, siyasi taahhütler değil, aynı zamanda Rusya’nın meşru çıkarları tam ve eşit bir şekilde dikkate alınarak, tüm Avrupa kıtasında güvenliği sağlayacak yasal olarak bağlayıcı garantiler almak için çabalayacağız" dedi ve şöyle devam etti:

"Her defasında (NATO ülkelerinin) müdafaa etmeleri gereken çizgi doğuya doğru kayıyor. Şimdi Ukrayna'ya iyice yaklaştı. Bu ülkeyi de oraya çekmek istiyorlar. Ukrayna'nın hazır olmadığı ve NATO güvenliğinin güçlendirilmesine herhangi bir katkıda bulunmayacağı herkes için açık olsa da."

"NATO’YA SAVUNMA İTTİFAKI DEMEK ZOR"

Rusya’nın talep ettiği güvenlik garantileri ile ilgili Brüksel’den gelen yanıtlarda ‘gururla NATO’nun bir savunma ittifakı olduğu belirtildiğine’ dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında ona savunma ittifakı demek zor. Yaklaşık üç ay boyunca Yugoslavya'yı bombaladıkları, Libya'yı işgal ederek BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettikleri ve Afganistan'da nasıl davrandıkları unutulmamalı. Bir savunma ittifakı olduğu kabul edilse bile. Soğuk Savaş devam ederken ve Berlin Duvarı varken hangi bölgenin savunulacağı belliydi. Duvar yıkıldı, AGİT çerçevesinde ebedi dostluk, güvenlik bölünmezliği, dayanışma ilan ettik, hiç kimsenin güvenliğini başkaları pahasına güçlendirmeyeceği konusunda anlaştık, oysa ülkeleri kabul etmeye devam ediyorlar (beş genişleme dalgası oldu)."