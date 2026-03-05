ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırı yetkisini sınırlayan tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırılarını sınırlamayı amaçlayan bir tasarıyı reddetti.
çatışmanın beşinci gününde gerçekleşen oylama, Kongre’den açık onay alınmadan başlatılan çatışmaya dar bir destek gösterisi niteliği taşıdı.
Tasarı, Demokrat Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Rand Paul tarafından sunulmuştu.
Mevzuat kabul edilseydi, ABD kuvvetlerinin İran’a karşı yürütülen operasyonlardan Kongre onayı olmadıkça çekilmesi zorunlu hale gelecekti.
Ancak Senato’da Cumhuriyetçilerin 53–47 çoğunlukla Trump’ı desteklemesi nedeniyle tasarı kabul edilmedi.
Demokratlar, Trump’ın hava operasyonunu anayasa dışı biçimde Kongre’yi devre dışı bırakarak başlattığını savunuyor. Ayrıca, yönetimin savaş gerekçelerinde sürekli değişiklikler sunduğunu belirtiyorlar.
Cumhuriyetçilerin büyük kısmı Trump’ın İsrail ile birlikte yürüttüğü saldırı kararını destekledi. Bu durum, tasarının Senato’da sadece oy farkıyla reddedilmesine yol açtı.