ABD Senatosundan Gazze’de ‘kısa süreli ateşkes’ çağrısı
ABD Senatosundan 14 Demokrat Senatör, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde, "kısa süreli ateşkes" çağrısı yaptı.
The Hill'in haberine göre, ABD Senatosundan 14 Demokrat Senatör, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı, Gazze'de "tutsakların dışarı çıkarılması" için çatışmalara "ara verilmesi" çağrısını yineledi.
Senatörlerin ortak bildirisinde, "Çatışmaya dahil olmayan sivillerin korunmasındaki eksiklik, bölgedeki çatışmada gerilimin artması riskini beraberinde getiriyor ve İsrailliler ile Filistinlilerin barış içerisinde bir arada yaşaması umuduna gölge düşürüyor" ifadesine yer verildi.
Senatörler, mevcut durumda sivillerin hayatını korumak için gereken insani yardımın bölgeye ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğunu ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması için Biden'ın "kısa süreli ateşkes" çağrısını yinelediklerini belirtti.
Dün, 2024 Başkanlık Seçimleri ile ilgili Minnesota eyaletinde bir programda konuşan Biden, İsrail-Filistin çatışması hakkında "Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı. "Ara vermenin" ne anlama geldiği sorusu üzerine Biden, Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek "Ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir." yanıtını vermişti.
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