ABD Senatosundan Gazze’de ‘kısa süreli ateşkes’ çağrısı

ABD Senatosundan 14 Demokrat Senatör, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde, "kısa süreli ateşkes" çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 20:47
ABD Senatosundan Gazze’de ‘kısa süreli ateşkes’ çağrısı
Abone Ol google-news

The Hill'in haberine göre, ABD Senatosundan 14 Demokrat Senatör, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı, Gazze'de "tutsakların dışarı çıkarılması" için çatışmalara "ara verilmesi" çağrısını yineledi.

Senatörlerin ortak bildirisinde, "Çatışmaya dahil olmayan sivillerin korunmasındaki eksiklik, bölgedeki çatışmada gerilimin artması riskini beraberinde getiriyor ve İsrailliler ile Filistinlilerin barış içerisinde bir arada yaşaması umuduna gölge düşürüyor" ifadesine yer verildi.

Senatörler, mevcut durumda sivillerin hayatını korumak için gereken insani yardımın bölgeye ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğunu ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması için Biden'ın "kısa süreli ateşkes" çağrısını yinelediklerini belirtti.

Dün, 2024 Başkanlık Seçimleri ile ilgili Minnesota eyaletinde bir programda konuşan Biden, İsrail-Filistin çatışması hakkında "Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı. "Ara vermenin" ne anlama geldiği sorusu üzerine Biden, Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek "Ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir." yanıtını vermişti.


ABD ABD Senatosu gazze ateşkes

İlgili Haberler

Ailesinden haber alınamıyordu: Gazze'den ayrıldığı bildirildi

Ailesinden haber alınamıyordu: Gazze'den ayrıldığı bildirildi
Askerliğini bedelli olarak yapan Erbakan'dan 'TSK Gazze'ye gitsin' önerisi

Askerliğini bedelli olarak yapan Erbakan'dan 'TSK Gazze'ye gitsin' önerisi
Hamas: Gazze'de ölen İsraillilerin sayısı açıkladıklarından çok daha fazla

Hamas: Gazze'de ölen İsraillilerin sayısı açıkladıklarından çok daha fazla

En Çok Okunan Haberler