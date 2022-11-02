ABD sınırında göçmenlerle sınır güvenliği arasında arbede
ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmenler ile ABD sınır polisi arasında arbede çıktı.
ABD’nin Teksas eyaletinde Meksika sınırında gösteri düzenlemek için toplanan Venezuelalı göçmenlerle sınır muhafaza birlikleri arasında arbede yaşandı.
El Paso şehrine yakın alanda sınırı oluşturan Rio Grande Nehri’nin Meksika tarafında toplanan düzensiz göçmenler ile ABD sınır polisi arasındaki arbedeye ilişkin ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi’nden yapılan açıklamada, muhafızların, protesto sırasında sınırı yasa dışı geçmeye kalkışan bazı göçmenleri geri itmek istediği, bu esnada bazı görevlilerin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, kalabalığın biber gazı da dahil yetkilendirilmiş güç kullanılarak kontrol altına alındığı ve daha sonra göçmenlerin Meksika içinde dağıldığı kaydedildi.
Yetkililer, ülkede devam eden kötü ekonomik şartlar nedeniyle geçen yıla kıyasla bu sene sınırı geçmeye çalışan Venezuelalı düzensiz göçmenlerin neredeyse dört katına çıktığına dikkati çekti.
Öte yandan, göçmen haklarını savunan bazı sivil toplum örgütleri, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, sınır muhafızlarının düzensiz göçmenlere karşı biber gazı kullanımını “son derece endişe verici” bularak kınadığını duyurdu.
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