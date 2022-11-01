ABD'li rap şarkıcısı Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü
ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.
ABD'nin Houston kentinde, Migos isimli hiphop üçlüsünün üyesi rapçi Takeoff yaşamını yitirdi.
TMZ haber sitesinin bildirdiğine göre, Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü.
Rapçi Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo (amcası) ve Offset (kuzeni) olay yerindeydi.
Houston polisi, sayısız ihbar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi.
Silahlı saldırı, Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti.
Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.
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