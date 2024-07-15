ABD siyaseti üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Burak Küntay: 'Kazanma şansını artırdı'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.07.2024 - 04:00

Küntay, eski başkan aleyhinde açılan çeşitli davalar ve mevcut Başkan Joe Biden’ın tartışmalı sağlık durumu ile dengelenen yarışta saldırının Trump’ın avantajını artırdığını ifade etti.

Biden’ın Cumhuriyetçi rakibine karşı geçen ayki başarısız münazara performansı ve Yüksek Mahkeme’nin Trump için başkanlık süresinde dokunulmazlık kararı vermesi ve son suikast girişiminin eski başkanın işine yaradığını dile getiren Küntay, “Trump hiçbir şey yapmasa bile yaşanan bu olaylar, Trump’ın ciddi anlamda ivmesini yükseltti. Buradaki bütün mesele ortada duran oyları nereye çevireceğiniz” dedi.

‘BAŞKA YERLERE EVRİLİR’

Trump’ın öncesinde Cumhuriyetçi Parti’de bile önemli oranda muhalefete sahip olduğunu anımsatan Küntay, “artık hiç değilse partisinin desteğini kazandığını” söyledi. Küntay, “2 hafta sonra ‘Bu gizli servisin hatasıydı’ diyecekler. Gizli servis nereye bağlı? Başkana... ‘Bizi öldürtmek istediler’ demeye kadar gitme olasılığı olan bir kampanya süreci devam edecek. Trump şu an çok avantajlı bir noktaya geçti. Trump’ın kulağı sıyrılmasa suikast gerçekten başarılı olsaydı belki Joe Biden dışında üçüncü bir kişi ABD başkanıydı. Trump’ın avantajı nereye evrilir göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

‘GİZLİ SERVİS AÇIK VERDİ’

Başkanları korumakla yükümlü ABD Gizli Servisi, Donald Trump’a yönelik suikast girişiminden sonra yeterli güvenlik önlemlerini almamakla suçlanıyor. Güvenlik yetkililerinin dün düzenlediği ortak basın toplantısında Gizli Servis’in yer almaması dikkat çekti. Pensilvanya polisi, “açık alanların emniyete alınması zor yerler olduğunu” savundu. Gizli Servis ise basında Trump ekibinin ek koruma taleplerinin reddedildiği iddialarını yalanladı.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Turner, Gizli Servis’in zayıf güvenlik önlemleri aldığını öne sürdü. Cumhuriyetçilerin girişimi üzerine Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’ın, 22 Temmuz’da Temsilciler Meclisi’ne ifade vereceği duyuruldu. Görgü tanıkları, miting alanına metal dedektörlerinden geçerek girdiklerini ifade etti. Ancak BBC’ye konuşan bir tanık, olaydan önce silahlı bir adamın çatıda görüldüğünü söyledi. Tanık, 3-4 dakika boyunca polis ve Gizli Servis’i uyarmaya çalıştığını ancak çatının eğimi nedeniyle silahlı saldırganı göremediklerini düşündüğünü söyledi.

HEDEFTEKİ 10. BAŞKAN OLDU

Eski Başkan Donald Trump’a yönelik saldırı, akıllara suikasta uğrayan önceki ABD başkanlarını getirdi. Abraham Lincoln, 1865’te Washington’da vurularak yaşamını yitiren ilk başkan oldu. Suikasta hedef olan Başkan James Garfield ise 1881’de hayatını kaybetti. Başkan William McKinley, 1901’de New York’ta vurularak ağır yaralandı ve 8 gün sonra can verdi. John F. Kennedy ise 1963’te Dallas ziyaretinde silahlı saldırı sonucu öldürülen son ABD başkanı oldu.

1912’de Theodore Roosevelt, suikast girişiminden yaralı kurtuldu. Franklin Roosevelt ise 1933’te Miami’deki silahlı saldırıdan kurtuldu. 1975’te ise Gerald Ford birkaç hafta içindeki iki suikast girişimini yara almadan atlattı. Ancak Ronald Reagan, Mart 1981’de Washington’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. 2005’te George W. Bush’a Tiflis’te el bombası atıldı ancak bomba patlamadı. Trump’ın uğradığı saldırı, Reagan’dan 43 yıl sonra bir ABD başkanının yaralandığı ilk saldırı oldu.

