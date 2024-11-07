ABD-Somali arasında 'tarihi' anlaşma: 1,1 milyar dolarlık borcunu sildi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:45

Somali'nin borçlarının büyük bir kısmı, 1990'ların başında yıkılan ve otuz yıl süren yıkıcı bir iç savaşı tetikleyen Siad Barre'nin askeri diktatörlüğü döneminde birikmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, “devletin çöküşünün acılı ve uzun süreli döneminde” ödenemeyen faiz ödemeleri nedeniyle ülkenin “sürdürülemez borcun büyük ağırlığı altında boğulduğunu” söyledi.

ABD ve Somali 1.14 milyar dolar değerindeki borcun silinmesini resmileştiren bir anlaşma imzaladı.

Somali Maliye Bakanı Bihi Egeh, “ABD hükümetine ve halkına, ülkenin ekonomik reformlarına ve büyümesine verdikleri sarsılmaz destek için” teşekkür etti.

Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Genel Müdürü Mohamed Shire da “tarihi” anlaşma hakkında “Somali'nin devam eden toparlanma çabaları için mükemmel bir haber” olduğunu söyledi.

Somali hükümetinin resmi yatırım tanıtım ofisi başkanı Mohamed Dubo, “Somali artık geleceğiyle ZİNCİRLENMEDEN yüzleşebilir” açıklamasında bulundu.

IMF rakamlarına göre ABD, Somali'nin en büyük iki taraflı borç vereni konumundaydı ve 2018 yılında, borç kurtarma çabalarının başlamasından önce Somali'nin toplam borcunun yaklaşık beşte birini elinde tutuyordu.

ABD'nin Somali Büyükelçisi Richard Riley, bunu her iki ülke için de “büyük bir gün” olarak nitelendirerek, “Bu, Somali'nin çeşitli ülkelere olan ve Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler Girişimi [HIPC] aracılığıyla affedilen 4.5 milyar dolarlık borcunun en büyük tek bileşeniydi” dedi.