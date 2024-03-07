Türkiye ve Somali'den petrol ve doğalgazda işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali ile petrol ve doğalgaz alanında işbirliğini geliştirmek üzere hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:41
Türkiye ve Somali'den petrol ve doğalgazda işbirliği
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile petrol ve doğalgaz alanında işbirliğini geliştirmek üzere hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Somalili mevkidaşı Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğalgaz alanında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik görüştüklerini belirtti.

Bayraktar paylaşımda, "Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında ikili işbirliğini geliştirmek üzere bir hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni işbirlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.


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