Arap basınından Türkiye-Suriye iddiası: 'Ankara çekilmeyi tartışmaya başladı'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:54

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:16

İlişkilerin koptuğu Ankara-Şam hattı arasında normalleşme adımları gündemdeki yerini korurken, Arap basınında tartışma yaratacak bir iddia gündeme geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi halinde görüşebileceğini söylemesinin ardından, Lübnan'ın önde gelen gazetelerinden Al Akhbar, "Ankara Suriye'den çekilme formülünü tartışıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "Ankara, Şam ile siyasi nitelikli bir toplantı yapılması konusunda ısrarını sürdürüyor ve bu talebin gerçekleşmesi için Rus ve İranlı arabuluculara sunmaya hazırlandığı çözüm önerileri üzerinde çalışarak Şam'a güven vermeye çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

MOSKOVA FORMÜL ARIYOR

Esad'ın “Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerinin Suriye’den çekilmesi” şartı sonrası ertelenen Suriye-Türkiye-Rusya-İran dörtlü toplantısına ilişkin Al Akhbar, "Moskova yeni bir tarih henüz belli olmadan toplantıyı yeniden tasarlamaya çalışıyor" dedi.

Gazete ayrıca “Türkiye'deki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak, Ankara'nın yapılacak anlaşmaya bağlı kalacağı sözü" verdiğini de öne sürdü.