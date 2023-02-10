ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları 6 aylığına kaldırdı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:31

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:31

Armenpress, ABD Hazine Bakanlığı'nın 9 Şubat'ta yayınladığı lisansa atıfta bulunarak, ABD'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımlarının 6 ay boyunca deprem yardım işlemlerine uygulanmayacağını bildirdi.

Belgede, "ABD Hazinesi Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, Suriye'ye karşı Yaptırımlara İlişkin Hüküm uyarınca aksi takdirde yasaklanacak olan depremin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik tüm işlemlerin 180 gün boyunca gerçekleştirilmesine izin veren Suriye için 23 numaralı genel bir lisans yayınladı" denildi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, "Yabancı müttefikler ve insani yardım ortakları mağdurlara yardım etmek için güçlerini birleştirirken, ABD'nin Suriye'deki yaptırımlarının Suriyelilerin hayatlarını kurtarma çabalarını engellemeyeceğini açıkça belirtmek istiyorum" dedi.

Adeyemo'ya göre ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırım rejimi daha önce de ABD, BM ve sivil toplum kuruluşları tarafından insani yardım sağlanmasına ilişkin bazı istisnalar içeriyordu.

Lisansın, Suriye petrol ürünlerinin ABD'ye satışıyla ilgili eylemler için geçerli olmadığı kaydedildi.