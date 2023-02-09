BM, Suriye'ye uygulanan yaptırımların, insani yardımları engellememesini söyledi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptırımların, Suriye'ye yönelik deprem yardımlarını engellememesi çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki depremzedelere ilişkin konuştu.
Antonio Guterres, Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımların, deprem yardımlarını engellememesi çağrısında bulundu.
Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyelilere insani yardımın önünde hiçbir yaptırımın durmaması gerektiğini söyledi.
Yaptırımların kaldırılması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulan Guterres, "Bu, herkesin şu anda hiçbir yaptırımın Suriye halkına yardım etmenin önüne geçmemesi gerektiği konusunda çok net olması gereken bir andır" dedi.
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