BM, Suriye'ye uygulanan yaptırımların, insani yardımları engellememesini söyledi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:21

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:21

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki depremzedelere ilişkin konuştu.

Antonio Guterres, Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımların, deprem yardımlarını engellememesi çağrısında bulundu.

Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyelilere insani yardımın önünde hiçbir yaptırımın durmaması gerektiğini söyledi.

Yaptırımların kaldırılması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulan Guterres, "Bu, herkesin şu anda hiçbir yaptırımın Suriye halkına yardım etmenin önüne geçmemesi gerektiği konusunda çok net olması gereken bir andır" dedi.