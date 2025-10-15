ABD tarihinin en büyük kripto dolandırıcılığı operasyonu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), tarihin en büyük dolandırıcılık operasyonlarından birinde 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koyduğunu açıkladı.

Yetkililer, bu el koyma işlemini “ABD tarihinin en büyük mal varlığına el koyma operasyonu” olarak nitelendirdi.

New York’un Brooklyn bölge savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un lideri Chen Zhi diğer adıyla “Vincent” hakkında dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.

37 yaşındaki Zhi’nin halen firari olduğu belirtildi. Savcılara göre Zhi, ülke genelinde zorla çalıştırılan işçilerin tutulduğu dolandırıcılık kamplarını yönetti ve çalışanlara şiddet uygulayarak disiplin sağladı.

ABD Doğu New York Bölge Mahkemesi’nde açıklanan deliller arasında, işkence ve dayak görüntüleri de yer aldı.

“DOMUZ KASAPLIĞI” ADI VERİLEN SAHTE YATIRIM TUZAĞI

Savcılık, Chen Zhi’nin kurduğu ağın, “pig butchering” (domuz kasaplığı) olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullandığını belirtti.

Bu yöntemde mağdurlar, sahte çevrim içi romantik ilişkiler ya da yüksek kâr vaadiyle sunulan kripto yatırım fırsatları üzerinden kandırılıyor.

Zhi’nin şirketinin günde 30 milyon dolara kadar gelir elde ettiği ve çalınan kripto paraların anonim dijital cüzdanlar üzerinden aklandığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı, ele geçirilen toplam 127 bin 271 Bitcoin’in (yaklaşık 15 milyar dolar) Zhi’nin kontrolündeki cüzdanlarda bulunduğunu duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Prince Group’u “uluslararası suç örgütü” ilan ederken, Zhi ve bağlantılı isimlere yaptırım uygulandığını açıkladı.

“TARİHİN EN BÜYÜK MALİ DOLANDILICILIĞINA DARBE”

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, yaptığı açıklamada, operasyonu “tarihin en büyük finansal dolandırıcılık çökertmesi” olarak tanımladı.

Patel, “Sanık, milyonlarca masum insanı hedef alan; zorla çalıştırma, kara para aklama ve yatırım sahtekarlığını birleştiren küresel bir suç ağı kurdu” dedi.