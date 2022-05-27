ABD Teksas'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda katledilmişti: Eşinin acısına dayanamadı

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:17

ABD'de geçtiğimiz haftalarda bir lisede ve sonrasında bir kilisede yapılan silahlı saldırıların ardından bu kez de Texas’ta ilkokul öğrencileri katledildi.

Saldırıda 19 çocuğun yanı sıra okulda onlarla birlikte olan 2 öğretmen de hayatını kaybetmişti. O öğretmenlerden bir olan Irma Garcia'nın eşi Joe Garcia’dan da kötü haber geldi.

Garcia'nın ailesi, Joe'nun karısının ölümünden iki gün sonra, perşembe sabahı hayatını kaybettiğini açıkladı.

AİLESİ DOĞRULADI

Hürriyet'in haberine göre, ailesi, Joe Garcia'nın 'kalp kırılmasından' öldüğünü söyledi. Doktorlar, 'Kırık Kalp Sendromu'nun kalp krizi semptomlarını taklit ettiğini ve ölümcül olabileceğini söylüyor.

Irma Garcia, Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda dördüncü sınıf öğretmeniydi. Salı günü 18 yaşındaki bir silahlı kişinin okula baskın düzenleyerek 19 çocuğu öldürmesi sonrasında öldürülen iki öğretmenden biriydi. Garcia çiftinin dört çocuğu vardı.



