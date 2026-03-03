ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: İran operasyonu sınırlı olacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Orta Doğu’da hızla tırmanan çatışmalara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun “kapsam ve hedef açısından sınırlı” olacağını söyledi.

Johnson, Kongre’de üst düzey liderlere verilen gizli güvenlik brifinginin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun kısa sürede tamamlanmasını beklediğini belirtti.

Johnson, ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik düzenlediği saldırıların resmi bir savaşın başlangıcı anlamına gelmediğini savundu. Operasyonların “savunma amaçlı” olduğunu ileri süren Johnson, “Bu bir savaş ilanı değil” ifadelerini kullandı.

Johnson’ın değerlendirmeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun daha önce yaptığı açıklamalarla örtüştü. Rubio da operasyonun savunma niteliği taşıdığını söylemiş ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı planının zaten ABD’ye yönelik bir misillemeyi tetikleyebileceğini öne sürmüştü.

Johnson, ABD’nin önleyici adım atmaması halinde kayıpların daha büyük olabileceğini savunarak, Başkan’ın doğru karar verdiğine inandığını ifade etti.

Meclis Başkanı, Demokratların gündeme getirdiği savaş yetkileri girişiminin Cumhuriyetçiler tarafından engellenebileceğini de söyledi. Söz konusu girişimin kabul edilmesi halinde, Başkan’ın askeri hamlesine yönelik sembolik bir siyasi tepki olarak yorumlanabileceği belirtiliyor.

ABD’de İran operasyonu sonrası Kongre’de yürütme ile yasama arasındaki yetki tartışmalarının önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.