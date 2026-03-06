ABD Temsilciler Meclisi’nden Trump’a İran savaşı desteği

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Demokratların öncülük ettiği ve bazı Cumhuriyetçilerin de destek verdiği “Savaş Yetkileri” karar tasarısı kabul edilmedi.

219’a karşı 212 oyla reddedilen teklif, Başkan Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını durdurmayı ve yeni saldırılar için Kongre’den onay alınmasını zorunlu kılmayı amaçlıyordu.

Cumhuriyetçilerin dar bir çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi’nde sonuç, Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri saldırılarına siyasi destek olarak yorumlandı.

Oylama büyük ölçüde parti çizgileri doğrultusunda gerçekleşti.

Cumhuriyetçi üyelerin çoğu Trump’ın askeri operasyonlarını desteklerken, Demokratlar ise ABD’nin İran’la savaşa Kongre onayı olmadan girmesinin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin parti çizgilerinin dışına çıkarak karşı yönde oy kullandığı da bildirildi.

ABD’de anayasa gereği savaş ilan etme yetkisi Kongre’ye ait olsa da başkanların askeri operasyonları Kongre onayı olmadan başlatması uzun süredir tartışma konusu.

Temsilciler Meclisi’ndeki son oylama, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının devam etmesi konusunda Kongre’deki siyasi bölünmeyi bir kez daha ortaya koydu.