ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Meeks: F-35'ler Türkiye'ye gitmeyecek

Yayınlanma: 01.04.2025 - 14:56

Güncelleme: 01.04.2025 - 14:59

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin üst düzey Demokrat üyesi olan Gregory Meeks, Cumartesi günü New York'ta düzenlenen bir Yunan diasporası etkinliğinde konuştu.

Gregory Meeks, Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye olası bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacağını söyledi.

Meeks, "Size F-35'lerin Türkiye'ye gitmeyeceğini söyleyebilirim. Yunanistan'ın sahip olduğu stratejik ilerlemeyi sürdürmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Meeks, “Bizi bir arada tutan ortak değerlerimiz, özgürlük değerlerimiz, eşitlik değerlerimiz ve demokrasi değerlerimizdir” diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik adımların Ukrayna, Filistin ve Suriye konuları ile CAATSA yaptırımları ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden alınması üzerine görüşmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya CAATSA yaptırımları uygulama kararı almış ve F-35 projesinden çıkartmıştı.