Kanada-ABD arasındaki çatlak büyüyor: F-35 alımı iptal edilecek mi?

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:54

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:54

Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney, ülkenin ABD’den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin yaptığı sözleşmenin fizibilitesinin kontrol edilmesi talimatını verdi.

Başbakanlık Sözcüsü Laurent de Casanovi, Carney’in Milli Savunma Bakanlığı’ndan mevcut anlaşmanın Kanada için en iyi yatırım olup olmadığını değerlendirmesini istediğini ve alternatiflerin araştırılmasını talep ettiğini açıkladı.

Kanada’nın F-35 savaş uçakları için yaptığı mevcut sözleşme henüz resmen iptal edilmedi, ancak hükümetin alternatif arayışında olduğu belirtiliyor.

CBC televizyonunun haberine göre, Kanadalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikasının değişen dinamikleri nedeniyle ABD’ye bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, F-35 dışında başka savaş uçaklarının da değerlendirilmesi gündeme geldi.

ABD-KANADA GERGİNLİĞİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi Mart'ta uygulanmaya başlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

Kanada, 5 Mart'ta ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmişti.

Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25 oranındaki tarifelere karşılık Kanada'nın 155 milyar Kanada doları değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Trudeau, bu vergilerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar Kanada doları tutarındaki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtmişti.

Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanımıştı.