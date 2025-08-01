ABD, Türkiye'ye uygulanan gümrük vergisini yüzde 15'e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ortaklarına uygulanan gümrük vergilerinde değişikliğe gitti. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için tarife oranları artırıldı. Daha önce yüzde 10 temel tarife uygulanan Türkiye’ye artık yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Beyaz Saray, bu adımın “ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini koruma” amacı taşıdığını açıkladı.

Trump, 2 Nisan’da temel tarife oranını yüzde 10 olarak açıklamış, ülkelerle müzakerelere başlamıştı. Ancak bazı ülkelerin ABD ile uzlaşmaması üzerine oranlarda artışa gidildi.

HANGİ ÜKEYE NE KADAR VERGİ?

Trump’ın imzaladığı yeni kararnamede ülkeler için belirlenen tarife oranları şöyle:

Türkiye, Japonya, Güney Kore, İsrail : yüzde 15

: yüzde 15 Endonezya, Pakistan, Malezya : yüzde 19

: yüzde 19 Tayvan, Vietnam : yüzde 20

: yüzde 20 Hindistan : yüzde 25

: yüzde 25 Güney Afrika : yüzde 30

: yüzde 30 Irak : yüzde 35

: yüzde 35 İsviçre : yüzde 39

: yüzde 39 Suriye : yüzde 41

: yüzde 41 İngiltere, Brezilya: yüzde 10 (temel oran)

KANADA'YA EK YAPTIRIM

Trump ayrıca, Kanada’ya yönelik gümrük tarifesini yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkardı. Gerekçe olarak, Kanada’nın ABD’ye yasa dışı uyuşturucu akışını durdurma konusunda yeterince iş birliği yapmaması ve misilleme adımları göstermesi gösterildi. Bu oran 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

ÇİN VE MEKSİKA LİSTEDE YOK

Kararnamede Çin ve Meksika yer almadı. Trump, Meksika ile mevcut tarifelerin 90 gün uzatıldığını, Çin’le ise 12 Ağustos’a kadar bir anlaşmaya varılamaması durumunda yüzde 30 ek tarife uygulanacağını duyurdu.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarması, Türk ihracatçılar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Bu durum, Türkiye'den ABD’ye gönderilen ürünlerin fiyatlarını yükseltebilir ve Türk mallarının rekabet gücünü azaltabilir.

Özellikle çelik, otomotiv yan sanayi, makine ve tekstil gibi ABD’ye ihracatı yüksek sektörler bu karardan doğrudan etkilenecek.

Artan maliyetler, ihracatçı firmaların ya kâr marjlarını düşürmelerine ya da fiyatları artırarak pazar payı kaybetmelerine yol açabilir.

SEKTÖR VERİLERİ

Çelik

Türkiye, 2024’te yaklaşık 400 bin ton civarında çeliği ABD’ye ihraç etti ve bu ihracattan 483 milyon dolara yakın gelir elde etti.

Otomotiv yan sanayi

2024 yılında otomotiv yan sanayi ihracatı yaklaşık 15 milyar dolar ile rekor seviyelere ulaştı. Bu kalemin içinde ABD’ye yapılan pay da yıllık bazda yüzde 11 artış göstererek yaklaşık 270 milyon dolara çıktı.

Tekstil

2024 yılında ABD, İtalya’dan sonra yüzde 6,8’lik payla Türkiye’nin tekstil ve ham maddeleri ihracatında ikinci sırada yer aldı. Sektör bu dönemde ABD’ye toplam 780 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Buna ilaveten, hazırgiyim/konfeksiyon özelinde, 2024'ün ilk yedi ayında ABD’ye ihracat yaklaşık 650 milyon dolar olarak kaydedildi.

Makine

2024’ün ilk beş ayında makine sektörünün ABD’ye ihracatı yüzde 70’ten fazla artışla devam etti. Özellikle içten yanmalı motor parçaları, tarım-makine, tekstil makineleri alanında artışlar gözlendi.