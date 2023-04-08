ABD, Türkiye'nin Rusya ile ticaretini düşürmesi çağrısında bulundu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 14:53

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 14:53

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi James O'Brien, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin Rusya ile ticaretinde düşüş görmek istediklerini aktardı.

VOA'nın aktardığına göre O'Brien, Türk yetkililerin, yaptırım uygulanan malların Rusya'ya yeniden ihracatına yasak getirdiklerini çeşitli hükümet ve kurumlarla "çok açık" bir şekilde paylaştıklarını söyledi.

O’Brien, ancak Washington'un bu değişimin etkisini henüz görmediğini dile getirdi.

"Bunu görmemiz biraz zaman alacak. Mart ve Nisan aylarındaki ticaret verilerini göreceğiz ve bu ticaretin dramatik bir şekilde düştüğünü görmeyi bekleyeceğiz" diyen O’Brien, tek önemsediğinin bu rakamlar olduğunu kaydetti.

BRİAN NELSON ŞUBAT'TA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson Şubat ayı başlarında Türkiye’de temaslarda bulunmuştu.

Hükümet yetkilileri ve bankacılık sektörü temsilcileriyle biraraya gelen Nelson, yaptırım listesindeki Rus kurumlarla iş yapmaları halinde Türk şirketlerinin ve bankalarının yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapmıştı.

Amerikalı yetkili Türk şirketleri ve bankalarının, Rus askeri endüstriyel kompleks tarafından kullanılabilecek çift kullanımlı teknoloji transferine ilişkin işlemlerden kaçınmak amacıyla daha fazla önlem almaları gerektiğini vurgulamıştı.