Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Sergey Lavrov, Türkiye'de resmi temaslar kapsamında sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.
Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinde tahıl anlaşması, bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
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