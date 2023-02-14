ABD: Türkiye'ye bu zorlu dönemde desteğimiz sürüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler konusunda Türkiye'ye desteklerinin sürdüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, "Düşüncelerimiz şu anda bu zorlu dönemde Türkiye ve Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor." diye konuştu.
Arama ve kurtarma çabalarının yanı sıra su, gıda ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaç malzemeleri tedarikini desteklemeye devam ettiklerini belirten Patel, "Bu, derinden bağlı kalmaya devam edeceğimiz bir konu." ifadesini kullandı.
Patel, en önemli NATO müttefiklerinden Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini kaydederek, "Ülkedeki insanların şu anda ihtiyaç duyduğu kritik yardımı sağlamak için doğrudan Türkiye hükümeti ile Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çalışarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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