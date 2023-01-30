ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 'olası terör saldırısı' nedeniyle güncelledi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:34

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:42

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına yönelik 27 Ocak'ta yayınladığı uyarı mesajını güncelledi.

İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kuran yakma eylemlerinin ardından Türkiye'de "terör saldırıları" olabileceğini ifade eden büyükelçilik, yaptığı güncelleme ile "Galata, Taksim ve İstiklal" konumlarından uzak durulması gerektiğini belirtti.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "ABD hükümeti vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara ya da özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri olmak üzere Batılıların sıkça gittiği diğer yerlere yönelik olası misilleme saldırılarına karşı uyarmaktadır. Türk makamları bu konuyu soruşturmaktadır. Bu mesaj, Avrupa'daki Kuran yakma olaylarına ilişkin 27 Ocak 2023 tarihli güvenlik uyarısını güncellemektedir" denildi.

MİSİLLEME SALDIRILARINA KARŞI UYARI

ABD Büyükelçiliği'nden 27 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya önceden hiç uyarı vermeden saldırabilirler" denilmişti.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:

"Batılılar tarafından sıkça ziyaret edilen yerlerde tetikte olun.

Kalabalıktan kaçının.

Dikkat çekmeyin.

Çevrenizin farkında olun.

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