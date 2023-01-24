İsveç'te Kuran yakan Paludan'dan Çeçenlere tehdit: Onların kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim
İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yakan aşırı sağcı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı sporcu Hamza Çimayev’e "benzer bir eylemi Rusya Büyükelçili önünde de yapabileceğini" söyledi.
NTV’de yer alan habere göre, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kuran'ı yaktığı eylemi sonrası kendisine “terörist” diyen Çeçenistanlı sporcu Hamza Çimayev’e Twitter’dan yanıt verdi. Paludan, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" ifadelerini kullandı.
Paludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eyleme Türkiye'den sert tepki gelmiş ve iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi
- Seçim rüşvetleri sürüyor
- 'Annem karne hediyesi et aldı' haberine soruşturma
- Beyoğlu'nda kilisede yangın: Ölü sayısı arttı
- Kirişci: Gerekirse depolarımızı kullanırız