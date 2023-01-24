İsveç'te Kuran yakan Paludan'dan Çeçenlere tehdit: Onların kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:12

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:13

NTV’de yer alan habere göre, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kuran'ı yaktığı eylemi sonrası kendisine “terörist” diyen Çeçenistanlı sporcu Hamza Çimayev’e Twitter’dan yanıt verdi. Paludan, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" ifadelerini kullandı.

Paludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eyleme Türkiye'den sert tepki gelmiş ve iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.