ABD uçak gemisi Kızıldeniz'den ayrıldı

Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:27

Güncelleme: 23.06.2024 - 09:27

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"USS Dwight D. Eisenhower"ın ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) görev bölgesinden ayrıldığını aktaran Ryder, uçak gemisinin konuşlandığı dönemde Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapan gemileri Husilerin saldırılarından koruduğunu belirtti.

"USS Dwight D. Eisenhower"ın yerini "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi vurucu grubunun alacağını ifade eden Ryder, "ABD, Hint-Pasifik bölgesinde mevcudiyetini muhafaza ederek barış, istikrar ve müttefiklerle birlikte yürütülen caydırıcı faaliyetleri desteklemeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.