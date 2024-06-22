Abdülkerim Bardakcı'dan A Milli Futbol Takımı'na kötü haber!

A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 19:58
Abdülkerim Bardakcı'dan A Milli Futbol Takımı'na kötü haber!
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A Milli Takım'a Portekiz ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.

ABDÜLKERİM OYNAMAYACAK

Portekiz karşısında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düştü.

Abdülkerim, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak Çekya maçında forma giyemeyecek.


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