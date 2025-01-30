ABD uçak kazasında kaç kişi öldü? ABD uçak kazasında toplam kaç kişi vardı?
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak nehre düştü. Peki, ABD uçak kazasında kaç kişi öldü? ABD uçak kazasında toplam kaç kişi vardı?
ABD'nin başkenti Washington yakınlarında Türkiye saati ile 05.00 sularında uçak ile bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Peki, ABD uçak kazasında kaç kişi öldü? ABD uçak kazasında toplam kaç kişi vardı?
ABD UÇAK KAZASINDA TOPLAM KAÇ KİŞİ VARDI?
Uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebat, askeri helikopterde ise üç askeri personel bulunuyordu.
ABD UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Kaza alanından şu ana kadar 19 kişinin cansız bedeni çıktı.
Etiketler: #ABD #uçak kazası
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