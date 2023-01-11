ABD, Ukrayna askerlerine Patriot eğitimi verecek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna askerlerine, gelecek hafta Oklahoma'daki Fort Sill Üssü'nde, Patriot eğitimleri vermeye başlayacaklarını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna askerlerine, Patriot eğitimleri vermeye başlayacaklarını açıkladı.
Ryder, "Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin, önümüzdeki hafta Fort Sill'de başlayacağını teyit edebilirim" dedi.
Ryder, 90 ile 100 arasında Ukrayna askerinin eğitime katılacağını ve eğitimin Patriot savunma sisteminin çalıştırılmasına, bakımına ve idamesine odaklanacağını söyledi.
Eğitimlerin birkaç ay içinde tamamlanacağını belirten Ryder, "Patriot, savaş sahasına çıktığında, Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine katkıda bulunacak ve Ukrayna halkı için, Rusya'nın devam eden hava saldırılarına karşı kendilerini savunmaları için başka bir yetenek olacaktır" diye konuştu.
ABD yönetimi, 21 Aralık'ta, Ukrayna'ya bir adet Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- 'Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 4 adet erik 89 TL, 5 adet kiraz 125 TL