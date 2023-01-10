ABD'li bir kadın, sevgilisini öldürdükten sonra savunma yapacağını söyledi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:24

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:24

ABD'de Taylor Schabusiness adındaki bir kadın, bir "seks oyunu" sırasında sevgilisi Shad Thyrion'un "başını keserek kopan başını ve penisini bir kovaya doldurmakla" suçlanıyor.

Taylor Schabusiness, 6 Mart'ta yapılacak duruşmada "akli yetersizlik" nedeniyle "suçsuz" olduğunu savunacağını söyledi.

Schabusiness'in avukatları, "kendisine yöneltilen suçlamaları anlamadığını ve zihinsel olarak Mart ayında mahkemeye çıkabilecek durumda olmadığını" söyledi.

Schabusiness, Şubat 2022'de 25 yaşındaki sevgilisi Thyrion'u öldürdüğü iddiasıyla birinci derece kasıtlı cinayet, bir cesedi parçalamak ve üçüncü derece cinsel saldırı ile suçlu bulunmuştu.



Schabusiness şimdilik 2 milyon dolar kefaletle hapiste tutuluyor.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Schabusiness, dedektiflere Thyrion ile birlikte metamfetamin kullandıklarını ve daha sonra Thyrion'un annesinin evine giderek "seks oyunu" oynadıklarını anlattığı öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Schabusiness bir noktada paranoyaklaştığı ve tembelleştiği yorumunu yapmış ve kendisini paranoyaklaştıranın uyuşturucu olduğunu düşündüğünü söyledi" denildi.

Savcılar, Schabusiness'in daha sonra Thyrion'a "cinsel istismarda bulunduğunu, cesedi parçalara ayırdığını ve ceset parçalarını evin ve bir aracın çeşitli yerlerine yerleştirdiğini" açıkladı.

AKLİ YETERLİLİK TESTİ YAPILDI

Tutuklanmasından bu yana Schabusiness, biri devlet uzmanı diğeri de savunma uzmanı tarafından olmak üzere iki akli yeterlilik değerlendirmesine tabi tutuldu.

Schabusiness'ın avukatı Quinn Jolly, "Birçok kez psikiyatri hastanesine yatırıldı, bipolar ve psikotik teşhisi konuldu. Bu onun en iyi günlerinden biri olabilir, ancak bu yeterlilik testinin sonucu beni çok şaşırttı. Kendisine karşı açılan davayı anlama becerisinde son zamanlarda dramatik bir düşüş görüyorum" dedi.

Hakim Thomas Walsh, Schabusiness'in savunmasına yardımcı olabilecek yeterlilikte olduğuna karar verdi.

Mahkeme tarafından atanan psikolojik uzman Matthew Seipel, Schabusiness'in yargılanmaya uygun olduğunu belirterek, "Katilin bu davaya devam edebilecek yeterlilikte olduğuna dair makul bir mesleki kesinlik derecesinde kanaat getirdim" diye konuştu.

"HOŞUMA GİTTİĞİ İÇİN SEKS YAPMAYA DEVAM ETTİM"

Schabusiness'in geçen yıl 23 Şubat'ta tutuklanmasının ardından soruşturma memurlarına "tüm organları bulmaya çalışırken eğleneceklerini" söylediği iddia ediliyor.

Schabusiness'in, Polis Memuru Alex Wanish'e, Thyrion'un ölümünden sonra bir süre daha "hoşuna gittiği için" cesediyle seks yapmaya devam ettiğini söylediği bildirildi.