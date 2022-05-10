ABD, Ukrayna’nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü öne sürdü
ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarda 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etti.
ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, ABD Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi’ne verdiği demeçte, Ukrayna’da devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna’nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü ifade etti.
Berrier, Ukrayna ordusunun Rus ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen motive olmuş askerlerle sahada olduğunu ifade ederek, “Ukraynalıların ülkelerini savunma konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Uzaklardaki bölgelerden gelen Rus askerlerinin bunu gerçekten anladığından emin değilim” dedi.
ABD’Lİ YETKİLİLER: ÖLÜMLERİN NEDENİ ABD’NİN İSTİHBARAT DESTEĞİ
ABD’li yetkililer, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus general sayısını yakından takip ederken, söz konusu sayısının modern bir ordu için alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtildi.
Yetkililer, bu alışılmadık derecede yüksek general ölümlerini kısmen ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanan istihbarat desteğine bağlarken, bazı yetkililer ise bunun Rus generallerinin Ukrayna topraklarında normalden çok daha fazla ilerlemeye zorlanmasından kaynaklandığını öne sürdü.
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