ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan 'Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir' değerlendirmesi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Savaş çıkarsa, Ukrayna'ya muazzam bir insani maliyeti olacak ama hazırlıklarımız ve müdahalemiz karşısında Rusya'nın da stratejik bedel ödeyeceğine inanıyoruz" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" değerlendirmesinde bulundu.
Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Savaş çıkarsa, Ukrayna'ya muazzam bir insani maliyeti olacak ama hazırlıklarımız ve müdahalemiz karşısında Rusya'nın da stratejik bedel ödeyeceğine inanıyoruz" dedi.
"HEMEN YARIN OLABİLİR"
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tehdidi için "Hemen yarın da olabilir, haftalar da sürebilir" diyen Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, askeri konuşlandırmalarda Ukrayna'ya karşı "her an saldırgan bir eylemde" bulunabileceğini söyledi.
Biden yönetiminin, Rusya'nın tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmesini temenni ettiğini belirten Sullivan, "Önemli olan ABD'nin beklenmedik bir durum karşısında hazırlıklı olması, müttefikleri ve ortaklarıyla hareket etmesi gerektiği" şeklinde konuştu.
DOĞAL GAZ DEĞERLENDİRMESİ
Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen "Kuzey Akım 2" projesinin hayata geçmeyeceğinden emin olduğunu da ifade etti.
ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yapmıştı.
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