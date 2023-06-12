ABD, UNESCO'ya yeniden katılmayı planlıyor

Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:22

Güncelleme: 12.06.2023 - 16:22

UNESCO'nun Başkanı Audrey Azoulay, AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin UNESCO'ya üyeliğini yenileme isteğini bildirdiğini söyledi.

Audrey Azoulay, "Joe Biden başkanlığındaki ABD, Donald Trump döneminde ayrıldığı UNESCO'ya yeniden katılmak için resmi bir talepte bulundu" denildi.

AFP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Müsteşarı Richard Verma'nın ülkenin örgüte yeniden entegre edilmesini talep eden mektubuna atıfta bulundu.

Azul'a hitaben yazılan metinde "ABD Dışişleri Bakanlığı adına, ABD'nin UNESCO'ya yeniden katılma planını sunmaktan onur duyduğunu bildirmek isterim" ifadeleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, eski başkan Donald Trump'ın feshedildiğini açıklamasından neredeyse altı yıl sonra UNESCO üyeliği statüsünü geri kazanmayı planlıyor.

Geri dönme planı Dışişleri Bakanlığı ile örgüt temsilcileri arasında yapılan uzun müzakereler sonucunda kabul edildi. AFP, diğer hususların yanı sıra, Washington'un borçlarının geri ödenmesi için bir takvim içerdiğini belirtiyor.

Bu yılın başlarında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkenin UNESCO'ya geri dönme niyetinde olduğunu söylemişti. Blinken, birçok ülkenin Washington'u bu tür örgütleri ciddiye almadığı için azarladığını belirtti. Blinken, bu nedenle ABD'nin üyeliğe geri döndüğünde aidatlarını zamanında ödemeyi planladığını da sözlerine ekledi.