ABD üssüne İHA saldırısı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:19

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:57

Suriye'nin güneyinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu El Tanıf üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 3 tek kullanımlık İHA, Suriye'deki El Tanıf Garnizonuna saldırı düzenledi. İki İHA Koalisyon Kuvvetleri tarafından düşürülürken, biri üsse isabet etti. İki Suriye Özgür Ordusu mensubu yaralandı ve tıbbi tedavi altına alındı. ABD askerlerinden yaralanan olmadı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu tür saldırılar kabul edilemez. Bunlar askerlerimizi ve ortaklarımızı riske atıyor ve IŞİD ile mücadeleyi tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

CENTCOM açıklamasında saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

El Tanıf üssü, Suriye-Irak-Ürdün sınırının kesişim noktasında yer alıyor ve ABD askerleri burada muhalif bir grup ile işbirliği yapıyor.

Üs, daha önce de defalarca İHA ve roket saldırılarına maruz kalmıştı.