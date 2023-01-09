Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'ya tam destek

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:14

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:14

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesi Latin Amerika ülkelerinden tepki gördü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadaki açıklamasında, Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) acil toplantıya çağırarak, Kongre'ye müdahale edilmesini "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya desteğini dile getiren Petro, "Bütün dayanışmam Lula ve Brezilya halkıyla. Faşizm darbe yapmaya karar verdi. Sağcılar şiddeti tercih etti" ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Twitter hesabından, Kongre ve Devlet Başkanlığı sarayına yapılan baskını eleştirerek, "Lula'ya desteğimizi ilan ediyoruz. Demokrasiye korkakça ve aşağılık bir saldırı" diye konuştu.

"BREZİLYA HALKIYLA BERABERİZ"

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez da Twitter hesabından, Lula'ya tam desteğini ifade ederek, "Brezilya halkıyla birlikteyiz. Brezilyalılar tarafından demokratik olarak seçilen hükümete bağlılığımızı kararlılık ve birlik içinde gösterelim. Demokrasi, özgürlükleri garanti eden ve bizi halkın kararına saygı duymaya mecbur eden tek siyasi sistemdir" şeklinde konuştu.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero da sosyal medya hesabından eylemcileri kınayarak, Brezilya Devlet Başkanı Lula ve halkının yanında olduklarını bildirdi.

Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo da Twitter'dan Kongre'ye yapılan baskını reddederek, Brezilya halkına ve Lula'ya "koşulsuz destek" ilan ettiklerini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise sosyal medya hesabından Kongre'ye baskın nedeniyle Bolsonaro yanlılarına tepki göstererek, "Brezilya'nın demokratik kurumlarına saldıran faşist Bolsonaro destekçilerini kararlılıkla kınıyoruz. Desteğimiz Başkan Lula ve Brezilya halkıyladır" ifadesini kullandı.