Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin eski sevgilisi ilişkilerini anlattı: Sanki bir rüya gibiydi

06 Ocak 2023 Cuma, 16:27

Ünlü fotoğrafçı ve yazar Selma Fonseca, 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilyalı futbol efsanesi Pele ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

Selma Fonseca, Pele ile 1990'larda henüz 23 yaşındayken en yakın arkadaşı New York'ta onun sekreteri olarak çalışırken tanıştığını ve orada yasadışı bir göçmen olarak yaşadığını söyledi.

Daily Star'ın aktardığına göre Fonseca, Pele'nin Brezilya'da yaşarken arkadaşı ile beraber lüks dairesinde kalmalarına izin verdiğini, ancak Pele'nin, yatak odasından uzak durmalarını istediğini aktardı.

"SAATLERCE SEKS YAPTIK"

Pele'yi "bir tanrı gibi" gören Fonseca, Pele ile yaşadıklarına ilişkin, "Daireye çıktığımızda beni doğruca daha önce yasak olan yatak odasına götürdü ve sonunda içeride ne olduğunu görebildim. Ortada yükseltilmiş bir platform üzerinde bir su yatağı vardı ve ona ulaşmak için dört basamak çıkmak zorunda kaldım. Saatlerce seks yaptık, uykuya daldığımı bile hatırlamıyorum. Sanki bir rüya gibiydi" dedi.

Fonseca, Pele'nin kendisiyle evlenmek istediğini, ancak "ırkçı bir tepkiden korktuğunu" söyledi.

"PELE, ÇOK HEYECANLIYDI"

Pele ile cinsel ilişki yaşadıktan sonra altı aylık hamile olduğunu öğrenen Fonseca, yaşadığı düşük olayını "Tanrı'dan evlenmemeleri gerektiğine dair bir mesaj" olarak niteledi.

Fonseca, hamilelik döneminde Pele'nin "çok heyecanlı" olduğunu dile getirdi.

"BİR BAŞKA GÖRÜŞMEMİZ ENGELLENDİ"

Fonseca, başkasıyla evlenerek ABD'de yeşil kart aldıktan sonra Pele ile tekrar görüştüğünü, ancak daha sonra bu görüşmenin "engellendiğini" ileri sürdü.

Sevgilisi olduğu dönemde Pele'yi "nazik ve cömert biri" olarak tanımlayan Fonseca, "Pele'nin vefat haberini aldıktan sonra yıkıldığını ama onunla hikayesini sonunda anlatabildiğini" söyledi.

Pele'ye, vefatından önce kendisine ilişkilerde sadık kalmanın zor olup olmadığı sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse öyleydi. Birkaç ilişkim oldu, bazıları çocuklarla sonuçlandı. Ama ben bunları sonradan öğrendim. İlk karım, ilk kız arkadaşım her şeyi biliyordu. Kimseye yalan söylemedim" yanıtını vermişti.