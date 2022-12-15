ABD ve AP yetkililerinden İmamoğlu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptrılması hakkında "endişeli" olduklarını açıkladı. AP Türkiye Raportörü Sanchez ise mahkeme kararını, "akıl almaz" olarak niteledi.

Reuters
15 Aralık 2022 Perşembe, 09:02
ABD ve AP yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yardımcısı Vedant Patel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası konusunda ABD Dışişleri'nin "oldukça endişeli ve hayal kırıklığına uğramış" olduğunu söyledi.

Patel, dün gece yayımlanan açıklamada, "Bu haksız karar insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukuk kurallarına saygı ile uyuşmazlık içindedir. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyasi ve iş dünyası liderlerine ilişkin devam eden davalar konusunda endişeli kalmaya devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dün mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getirdi.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, dün Twitter'da mahkeme kararını "akıl almaz" olarak niteledi.

Amor, "Türkiye'de hukuk vahim durumda, yoğun şekilde siyasi amaçlarla kullanılıyor. Çok üzücü bir gün" dedi.


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