Dünya gazeteleri acil koduyla duyurdu: "Erdoğan'ın, 2023 seçimlerindeki rakibini eleme girişimi!"
Mahkemenin İmamoğlu kararı tüm dünyada infial yarattı. Uluslararası ajanslar ve gazeteler, kararı okuyucularına 'acil koduyla' geçti. Dünya basını, İmamoğlu kararını nasıl gördü?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. İmamoğlu, kararın Yargıtay tarafından onanması halinde siyasi yasaklı hale gelecek.
Mahkemenin İmamoğlu kararı tüm dünyada infial yarattı. Uluslararası ajanslar ve gazeteler, kararı okuyucularına son dakika haberi olarak geçti.
Dünya basını İmamoğlu kararını nasıl gördü?
İşte, o haberlerden öne çıkanlar...
Washington Post, ABD
"İmamoğlu kararı, Erdoğan'ın 2023 seçimlerindeki rakibini eleme girişimi..."
Türk mahkemesi, ülkenin en kalabalık kenti olan İstanbul'un belediye başkanını, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl yedi ay onbeş gün hapis cezasına çarptırdı.
Eleştirmenler, davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakiplerinden biri olan İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırma girişimi olduğunu söylüyor. Türkiye önümüzdeki yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor.
Middle East Eye, İngiltere
"Karar, İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinden aday olma şansını ortadan kaldırsa da temyize gidebilir..."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de bir mahkeme tarafından iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı ve "siyasi yasaklı" ilan edildi.
Verilen ceza, İmamoğlu'nun siyasi görevlerde bulunmasını da engelleyecek ve popüler siyasetçinin 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel aday olma şansını ortadan kaldıracak. Ancak İmamoğlu yine de kararı temyize götürebilir.
Bloomberg, ABD
"Erdoğan'ın potansiyel rakibinin siyasi kariyeri risk altında..."
Çarşamba günü bir Türk mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel bir rakibini seçim otoritesine hakaret suçlamasıyla iki yıl yedi ay onbeş gün hapis cezasına çarptırdı.
Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üst düzey yetkililerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın temyiz mahkemesi tarafından onanması halinde, gelecekteki herhangi bir seçim teklifi de dahil olmak üzere siyasetten men edilecek. O zamana kadar belediye başkanı olarak kalacak.
Reuters
"Türk mahkemesi, Erdoğan'ın popüler rakibini yetkililere hakaretten hapse mahkûm etti..."
Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popüler rakibi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı ve temyize gidecek bir kararla kamu görevlilerine hakaretten siyasi yasak getirdi.
İmamoğlu, 2019'da yaptığı bir konuşmada İstanbul yerel seçimlerini iptal edenlerin "ahmak" olduğunu söylediği için yargılanmıştı. Suçlama en fazla dört yıl bir ay hapis cezası gerektiriyordu.
Die Welt, Almanya
"Erdoğan'ın en önemli siyasi muhaliflerinden biri olan Ekrem İmamoğlu, iki buçuk yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı..."
Erdoğan'ın en önemli siyasi muhaliflerinden biri olarak görülen muhalif siyasetçi İmamoğlu iki buçuk yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu, devlet yetkililerine hakaret etmekle suçlanıyor.
Le Figaro, Fransa
"2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarışacak potansiyel adaylardan biri olarak görülüyordu..."
İstanbul Belediye Başkanı mahkûm edildi, siyasi faaliyetlerden fiilen men edildi. Muhalefetteki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü açıklanan karara göre, Türk yetkililere "hakaret ettiği" gerekçesiyle iki yıl yedi aydan fazla hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi görevlerden men edildi. Avukatı, kararın temyize götürüleceğini söyledi.
52 yaşındaki belediye başkanı, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak potansiyel adaylardan biri olarak görülüyordu.
El Periodico, İspanya
"Türk muhalefetinin yıldızı İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkacak ve anketlere göre seçimlerde Erdoğan'ı yenecek..."
Hikâye tek bir rakamla başladı: 13 bin 729. Bu, Erdoğan'ın iktidar partisi AKP'nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kaybettiği oy farkıydı ve 1994'ten beri ilk kez oluyordu.
Ancak AKP bunu kabul etmedi, hile yapıldığına dair kanıtlar olduğunu, 17 milyonluk bir kentte farkın çok az olduğunu ve seçimin tekrarlanması gerektiğini söyledi. Seçim komitesi bunu kabul etti. Seçimin galibi olan muhalefet adayı, kendisine "ahmak" diyen Türk İçişleri Bakanı'na cevaben komite üyelerini "ahmak" olarak nitelendirdi.
Her şey eşitken, tekrarlanan seçimde Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın adayını süpürdü ve İstanbul'un 25 yıl sonraki ilk muhalif belediye başkanı oldu. Ancak bu hikâye çarşamba günü tersine döndü; İmamoğlu üç yıl önce yaptığı açıklamalar nedeniyle iki yıl yedi ay onbeş gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasetten men edildi.
İmamoğlu, İstanbul'u kazandığından bu yana Türk muhalefetinin yıldızı haline geldi ve gelecek yıl ilkbaharda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayların başında geliyor. Aslında tüm anketlere göre İmamoğlu bu seçimlerde Erdoğan'ı yenecek.
La Repubblica, İtalya
"İstanbul belediye başkanı hem mahkûm edildi hem de siyasi faaliyetlerden men edildi: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a meydan okuyacaktı..."
Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret' suçundan iki yıl yedi ay on beş gün ceza verildi. Tüm bu yaşananlar, 2019'da kazandığı yerel seçimlerin iptalinden sorumlu olanlara 'ahmaklar' dediği için gerçekleşti. İmamoğlu, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel rakibi olarak görülüyordu.
Kararı protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye binasının altındaki Saraçhane'de toplanan binlerce kişinin attığı sloganlardan biri de "Hukuk, adalet, insan hakları istiyoruz" oldu.
Izvestia, Rusya
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2019 seçimlerini iptal eden YSK yetkililerine "ahmaklar" dediği için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
İmamoğlu, çarşamba günü erken saatlerde İstanbulluları belediye binasının bulunduğu Saraçhane semtinde toplanmaya çağırdı. İmamoğlu, ana muhalefet partisi CHP’yi temsil ediyor.
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