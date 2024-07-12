ABD ve Güney Kore, ortak nükleer caydırıcılık planını imzaladı

ABD ve Güney Kore, "Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza attı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:02
ABD ve Güney Kore, ortak nükleer caydırıcılık planını imzaladı
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Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'ye karşı atılan söz konusu adımı "muazzam ilerleme" olarak tanımladıkları belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin üst düzey savunma yetkililerinin, Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda "artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini güçlendirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza attığı kaydedildi.

"HIZLI, EZİCİ VE KARARLI KARŞILIK VERİLECEK"

Kuzey Kore'nin Güney'e yönelik herhangi bir nükleer saldırısına "hızlı, ezici ve kararlı karşılık" verileceği vurgulanan açıklamada, "Biden ve Yoon, planın, ABD ve Güney Kore'nin genişletilmiş caydırıcılık işbirliğinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunun altını çizdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Kore-ABD nükleer caydırıcılık planının ayrıntılarına yer verilmedi.


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