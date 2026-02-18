ABD ve İran'dan karşılıklı açıklamalar: Gerilim artıyor mu?

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

"ZORLA BİR DAYATMA YAPILIRSA BOYUN EĞMEYİZ"

Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada, ABD’nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğuna vurgu yaparak, "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." İfadelerini kullandı.

Ülkesi ile alakalı meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Loristan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Kuzey ve Güney Horasan, Huzistan ve hatta birçok bölgede adaletsiz bir durum olduğunun farkındayız. Ancak bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Elbette bunlar bir anda çözülebilecek sorunlar değil." şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan ayrıca, İran toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle "yaralandığını" belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.

BEYAZ SARAY: İRAN'A SALDIRI İÇİN BİRÇOK ARGÜMAN VAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'a saldırı için birçok argüman var, İran’ın anlaşma yapması akıllıca olacaktır" dedi.

TRUMP'TAN İNGİLTERE'YE: 'İRAN BİR ANLAŞMA YAPMAMAYA KARAR VERİRSE...'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'nın egemenliğini Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya bir kez daha tepki gösterdi. Trump, ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine değinerek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.

İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere, için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.

Hint Okyanusu açıklarında bulunan İngiltere'nin himayesi altındaki Diego Garcia Adası'nda 1970'li yıllardan bu yana ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu bir askeri üs bulunuyor.

İngiltere, Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı 1966'da, müttefiki ABD'ye 50 yıllığına kiralamıştı.

Trump ise Ocak ayında yaptığı bir açıklamada İngiltere'nin Chagos Takımadaları ile ortak askeri üssün bulunduğu bu takımadaların en büyüğü Diego Garcia Adası'nı Morityus'a devretme adımının "büyük aptallık" ve "zayıflık göstergesi" olduğunu savunmuştu.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK

Trump, "Sözde 'harika' NATO müttefikimiz İngiltere, hiçbir gerekçe yokken, ABD için hayati öneme sahip Diego Garcia Adası'nı Morityus'a vermeyi planlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk ettiği görülürken, İran ise dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın bazı bölümlerini geçici olarak kapattığını duyurdu.