ABD ve İsrail altyapıya saldırdı: İran'da yağmur suyu kanallarına sızan petrol peş peşe patlamalara neden oldu

ABD ve İsrail, İran’ın petrol tesislerini vurması sonrası altyapıda ciddi hasar oluştu.

Başkent Tahran'da ve Elburz'da dört petrol deposu ve bir petrol ürünleri taşıma merkezine düzenlenen saldırının ardından Tahran’daki Shahran Bulvarı’ndan geçen yağmur suyu kanallarına Shahran Petrol Deposu’ndan petrol sızdı.

Yağmur suyu kanallarında peş peşe patlamalar yaşandı.

Patlamalar, anbean kayıt altına alınırken bölgede bulunan siviller panikle kaçtı.

ABD ve İsrail altyapıya saldırdı!



İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda Tahran ve çevresindeki beş petrol tesisinin hedef alındığını açıklamıştı. Ulusal İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi CEO’su Keramet Veyskarami, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Tahran ve Elburz’da dört petrol deposu ile bir petrol ürünleri nakil merkezi düşman uçakları tarafından vuruldu” demişti.

Veyskarami, saldırılarda söz konusu tesislerin hasar gördüğünü, ancak çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtmişti.

İsrail’in Tahran’da bir petrol depolama tesisini hedef alan saldırı düzenlediği bildirilmişti.