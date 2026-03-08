ABD ve İsrail saldırdı, İran’da 168 çocuk okulda katledildi: ‘Minab’ saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından, İran’ın güneyinde Minab kentinde bir ilkokuluna saldırı düzenlendi.

Saldırı sabah saatlerinde, öğrencilerin sınıflarda olduğu sırada meydana gelirken, saldırıda 168 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili ABD'de yürütülen soruşturma sürerken Reuters, saldırıdan "muhtemelen" ABD güçlerinin sorumlu olduğunu aktardı.

Reuters'a konuşan, ismi açıklanmayan ABD'li iki yetkili, askerî müfettişlerin saldırının ABD güçlerinden gelmiş olmasını "muhtemel" gördüğünü, ancak henüz nihaî sonuca ulaşılamadığını belirtti.

İran medyası, savaşın ilk gününde ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda en az 168 çocuk ve öğretmenin hayatını kaybettiğini bildirmişti. İran devlet televizyonu da 7-12 yaş arasındaki çocuklarla öğretmenlerinin toplu cenaze törenlerini canlı yayınlamıştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr News, söz konusu saldırının görüntüsünü yayımladı. Görüntülerde, okulun yerleşkesine füzenin düştüğü görülüyor.