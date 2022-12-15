ABD ve Mısır'dan güvenlik görüşmesi: Rusya ve İran masaya yatırıldı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede, iki ülke güvenlik işbirliğini ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ele aldı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD-Afrika Liderler Zirvesi için başkent Washington’da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Pentagon’da bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Sisi ile Austin’in iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığı ile kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik küresel zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.
Ryder, "İkili, Rusya’nın, Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya saldırmak için kullandığı insansız hava sistemleri tedarik etmek dahil İran'ın teşkil ettiği çeşitli tehditleri ele aldı. Bakan Austin, 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) ev sahipliği yapması ve Kızıldeniz’in güvenliğini sağlayan Birleşik Deniz Kuvvetleri Görev Gücü 153'ün komutasını yakın zamanda devralması da dahil bölgede üstlendiği liderlik için Mısır'ı övdü" ifadelerini kullandı.
Bölgesel güvenlik sorunlarının da görüşmede konuşulduğunu belirten Ryder, "Bakan görüşmede ayrıca temel özgürlüklere saygıyı, güvenlik ve istikrar için zorunlu olan insan haklarının önemini vurguladı" dedi.
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