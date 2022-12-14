Mısır'dan Kızıldeniz'de güvenlik önlemi: 'Uluslararası görev' üstlendi
Mısır ordusu, Deniz Kuvvetlerinin ilk kez Ortak Görev Gücü 153'ün komutasına geçtikten sonra Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi dahil olmak üzere Kızıldeniz'de yeni uluslararası görev üstlendiğini duyurdu.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Deniz Kuvvetlerinin ilk kez bölgesel güvenlik ve istikrarı artırmak ve tehditlere karşı koymak için en önemli ortak mekanizmalardan biri olan "Ortak Görev Gücü 153"ün komutasını üstlendiğini belirtti.
Bu görevin, bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef alan tehditlere karşı koymak için ABD ve dost ülkelerle yapılan işbirliği çerçevesinde üstlenildiğine işaret eden Abdulhafiz, görev kapsamında "Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi bölgelerindeki kaçakçılığın yanı sıra terör başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle mücadele edileceğini" aktardı.
Abdulhafiz,, görevin kimden teslim alındığına ilişkin bilgi vermezken, devir teslim töreni veya görev süresi hakkında da detay paylaşmadı.
ABD, 150,151 ve 152 görev güçlerinin ardından Birleşik Deniz Kuvvetlerine (CMF) katılan dördüncü kuvvet olarak Ortak Görev Gücü 153'ün Nisan 2022'de kurulduğunu duyurmuştu.
Çok uluslu bir askeri ittifak olan CMF'nin 34 üyesinin arasında Nisan 2021'de ittifaka katılan Mısır da bulunuyor. Söz konusu kuvvetlerin gemileri, özellikle küresel nakliye hatlarında güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlıyor.
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