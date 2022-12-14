Mısır ve Yunanistan anlaştı: Akdeniz'de denizaltı telekom kablosu kurulacak
Mısır ve Yunanistan, Akdeniz'de iki ülkeyi birbirine bağlayan bir denizaltı telekom kablosu kurulması konusunda anlaştı.
Mısır İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Mısır ve Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de iki ülkeyi birbirine bağlayan bir denizaltı telekom kablosu kurulması için anlaştığını bildirdi.
Mısır'ın telekom hizmeti ve denizaltı kablo operatörü Telecom Egypt ile Yunanistan'ın ağ kurucusu Grid Telecom arasında bir işbirliği anlaşması imzalandığını belirten Bakanlık, bu hamlenin, Mısırlı telefon operatörünün Yunanistan üzerinden bir doğu kapısı açarak Avrupa'ya giriş noktalarını artırma stratejisiyle uyumlu olduğunu ekledi.
Açıklamaya göre yeni denizaltı telekom kablosu sistemi, Mısır'daki Port Said kenti ile Yunanistan'ın Girit Adası'nı birbirine bağlayacak ve "Mısır ile Avrupa arasında, en düşük gecikmeyle, en kısa Akdeniz (telekom) yolu" olacak.
Açıklamada, "Anlaşmanın, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan uluslararası bir telekom merkezi olarak Mısır'ın stratejik konumunu güçlendireceğinin" altı çizildi.
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