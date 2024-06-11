ABD ve Polonya başka ülkelerin "bilgi manipülasyonuna" karşı işbirliği yapacak

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:08

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:08

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, anlaşmayı ABD Küresel İletişim Merkezi Özel Temsilcisi ve Koordinatörü James Rubin ve Polonya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Temsilcisi Tomasz Chlon imzaladı.

İki ülke, mutabakat zaptıyla "yabancı bilgi manipülasyonunun yarattığı tehdit" konusunda bilgi paylaşımını arttırmayı hedefliyor.

ABD, Polonya dışında Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika kıtalarındaki 17 ülkenin dezenformasyonla mücadele kapsamında birlikte çalışacağı bildirildi.

UKRAYNA İLETİŞİM GRUBU KURULDU

ABD ve Polonya, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaş faaliyetlerinin doğru aktarılmasını sağlamak ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi" için merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Ukrayna İletişim Grubunu (UCG) kurdu.

Beyaz Sarayın açıklamasında, iletişim grubunun "Kremlin'den yanlış bilgi yayanları" ifşa etme çabalarının bir uzantısı olduğu ve küresel bilgi bütünlüğünün korunması için bir araç olacağı aktarıldı.

İletişim grubu sayesinde aynı fikirdeki ortak hükümetlerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.