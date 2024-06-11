ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail’de
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu görüşmeleri kapsamında İsrail’i ziyaret etti. Blinken, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Yısrael Katz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölge liderleriyle acil bir ateşkes anlaşmasına varılması gerektiği konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Orta Doğu ziyaretlerine başladı.
Blinken, Mısır ziyareti sonrasında bugün İsrail’i ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi.
Görüşmelere dair yaptığı açıklamada, “İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav gallant ile, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlayacak, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardımın artmasını sağlayacak masadaki anlaşmaya olan bağlılığını yinelemek için bir araya geldik” dedi.
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