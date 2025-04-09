Çin basını Trump'ın rekor vergi kararını nasıl gördü?

Zhu'ya göre, ABD Başkanı Trump'ın en çok öne çıkan kişisel özelliği 'karşısındaki ne kadar yumuşaksa o kadar sert olması...' Zhu, Trump'ın, güçlüden korkan ve zayıflara zulmeden eden bir zorba olduğunu, onunla bu gerçek göz önünde bulundurularak iletişim kurulması gerektiğini öne sürüyor.