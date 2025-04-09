Çin basını Trump'ın rekor vergi kararını nasıl gördü?
Çin hükümeti, ABD'nin kendilerine karşı uygulamaya aldığı yüzde 104'lük rekor gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine henüz yanıt vermemiş olsa da Çin basını, zehir zemberek manşetlerle ülkede oluşan öfkeyi sütunlarına yansıttı.
Çin devlet televizyonu CCTV, manşetinde, "Sorun yaratmıyoruz ama sorundan da korkmuyoruz, Çin halkı baskı ve tehditlerden hoşlanmıyor" ifadelerine yer verdi.
Weibo paylaşımında ise Çin'in 'sonuna kadar mücadele edeceği' yinelenirken, 'diyalog kapısının kapatılmadığı' belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:
"Çin zayıflık göstermeyecek ve taviz vermeyecek. Çok taraflı ticaret sistemini koruma konusundaki kararlılığımızı tüm dünyaya göstereceğiz..."
Trump'ın vergi bombardımanını okuyucularına, "Washington kendine karşı bir ticaret savaşı yürütüyor" başlığıyla sunan Xinhua haber ajansı, konuya ilişkin editoryel makalesinde şu görüşlere yer verdi:
"Donald Trump yönetimindeki ABD yönetimi, küresel serbest ticareti sıfır toplamlı bir oyuna dönüştürmek için çabalarken, tutarlı bir gerçeği hatırlamakta fayda var: ticaret savaşlarının kazananı olmaz..."
Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan konuya ilişkin bir makale, "Amerika'nın 'karşılıklı gümrük tarifeleri' çok taraflı ticaret sistemine doğrudan bir saldırıdır" manşetiyle çıktı.
Zhong Sheng tarafından kaleme alınan makalede şu ifadeler yer aldı:
"Eleştirmenler bu planın 'mütekabiliyet' görüntüsü altında ekonomik zorbalıktan başka bir şey olmadığını, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) merkezinde yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini ciddi şekilde bozan ve küresel ekonomik istikrarı tehlikeye atan bir güç politikasına geri dönüş olduğunu söylüyor."
Çin'in önde gelen basın kuruluşlarından Guanming Daily'de Zhu Wenhui imzasıyla yayınlanan yazı ise "Yumuşak konuşmak işe yarıyor mu? Trump zayıflara zulmediyor ve güçlülerden korkuyor" başlığını taşıyor.
Zhu'ya göre, ABD Başkanı Trump'ın en çok öne çıkan kişisel özelliği 'karşısındaki ne kadar yumuşaksa o kadar sert olması...' Zhu, Trump'ın, güçlüden korkan ve zayıflara zulmeden eden bir zorba olduğunu, onunla bu gerçek göz önünde bulundurularak iletişim kurulması gerektiğini öne sürüyor.
Ülkenin önemli yayın kuruluşlarından China Daily ise "Pekin, ağır vergilere karşı kararlı adımlar atmaya söz verdi" başlığıyla çıktı. Haberde, "Çin, ABD'nin artan gümrük vergisi tehditlerine yanıt olarak sert ve gerekli karşı önlemleri alma sözü vererek, küresel ticaret sisteminin istikrarını korurken ulusal çıkarlarını savunma taahhüdünü yineledi" ifadeleri yer aldı.
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