Uçakta cinsel ilişki fırsatı sunan şirketlere yoğun ilgi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:56

Güncelleme: 06.03.2024 - 11:25

Uçuş, otel ve kiralık araç tekliflerini karşılaştıran bir uygulama olan JetCost tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, İspanyol kabin görevlilerinin yüzde 14'ünün uçakta bir yolcuyla cinsel ilişki yaşadığını ortaya koyarken, bu oran diğer kabin görevlileriyle yaşanan birliktelikler sorulduğunda yüzde 21'e yükseldi.

Richard Branson'ın havayolu şirketi Virgin için çalışan Mandy Smith adlı eski bir uçuş görevlisi, "Cabin Fever" adlı anı kitabında uçakta cinsel ilişkiin kurgu dünyasıyla sınırlı olmadığını açıkça ortaya koyarak, "Bavulum seyahat eden bir cinsel ilişki dükkânı gibiydi" diye yazdı.

Poppy adlı bir kadın, uçakta ilk kez aynı zamanda uçağın kaptanı olan kocasıyla birlikte olduğunu anlatarak, "Üç çocuğum ve kocamla birlikte Kolombo'dan Frankfurt'a uçuyordum. Uçakta cinsel ilişkiye giren insanları hep duymuştum ve 35 bin fitte sevişme macerasını yaşamak benim hayalimdi. Şansımıza her pilotun birkaç saat dinlenebileceği mürettebat dinlenmesi vardı. İnanılmaz cinsel ilişkiye girdik" diye konuştu.

Kris Jenner ise hikayesini doğrudan Cosmopolitan'a anlatmayı tercih etti. "Ticari bir yolcu uçağında birinci sınıfta Caitlyn Jenner ile birlikteydim. Tuvalette cinsel ilişkiye girdik ve dışarı çıktık. Kimse bir şey söylemedi. Uçuşun sonunda uçuş görevlisi mikrofonu eline aldı, "Tebrikler Bay ve Bayan Jenner! Az önce yüksek mil kulübüne katıldınız. Sizinle gurur duyuyoruz ve size bir şişe şampanya vermeye karar verdik" dedi.

Peki neden bu kadar çok insan, önsel olarak küçük ve rahatsız bir alan olan uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye yaşamanın denenmeye ve sonra da dünyayla paylaşılmaya değer olduğunu düşünüyor sorusu sorulduğunda ise psikolog Lara Ferreiro bu durumu şöyle açıklıyor:

"Adrenalin devreye girer, risk hormonudur ve fiziksel ve duygusal hisleri yoğunlaştırdığı için son derece bağımlılık yapar. Düşük atmosferik basınç nedeniyle orgazm yoğunlaşırken, tehlike hissi birçok kişiyi heyecanlandırır"

Yükseklerde cinsel ilişki hayalleri kuran insanların talepleri doğrultusunda, artık onların bu arzularını yerine getirmek için kurulmuş şirketler var. Bunlardan en bilineni olan Love Cloud, düğünleri, yıldönümlerini, Sevgililer Günü'nü, doğum günlerini ya da diğer "özel günleri" kutlamak için uçuşlar (şimdilik sadece Las Vegas'ta) sunuyor.

Web sitesine göre, 30 dakikalık uçuş için 995 dolardan bir saatlik uçuş için 1900 dolara kadar çıkıyor. Her yolcuya bir kart ve pilot tarafından imzalanmış, artık "yüksek mil kulübünün bir üyesi" olduğunu gösteren bir sertifika veriliyor.

Love Cloud'dan hizmet alanların çoğunluğunu çiftler oluştursa da, şirket zaman zaman üç veya dört kişilik gruplar tarafından da rezerve edildiklerini açıkladı. Uçuşlarda yerde bir şilte, kırmızı saten yastıklar ve yatak odasını pilottan ayıran bir perde bulunuyor. Hizmeti kiralayanlar uçağın ses sistemi için kendi çalma listelerini getirebiliyor.